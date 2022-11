A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci kamp kadrosundan çıkarıldı. Yıldız futbolcu, Çekya ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeyecek. Peki, İrfan Can Kahveci neden kadrodan çıkarıldı? İrfan Can Kahveci neden kadroda yok?

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN KADRODAN ÇIKARILDI?

Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, 2 futbolcunun kamp öncesi kulüpleriyle yapılan anlaşma gereği A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.

KAMP ÖNCESİ KULÜPLERLE ANLAŞMA YAPILDI

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ile Feyenoord'da top koşturan Orkun Kökçü, kamp öncesi kulüpleriyle yapılan anlaşma gereği A Milli Takım'ın kamp kadrosundan çıkarıldı.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF'den yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.