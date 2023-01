Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye verilen cezayı açıkladı. Futbolseverler ise İrfan Can Kahvesi'nin kaç maç ceza aldığını merak etti. Peki, İrfan Can Kahveci kaç maç ceza aldı? İrfan Can Kahveci kaç maç yok?

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe zirve yarışında büyük bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. PFDK'dan İrfan Can kararı geldi. Merak edilenler arasında ise İrfan Can Kahveci kaç maç ceza aldı? İrfan Can Kahveci kaç maç yok? soruları yer aldı.

İRFAN CAN KAHVECİ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Galatasaray'da Leo Dubois, İrfan Can Kahveci'nin faulü sonrasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri Fransız oyuncunun tedavisi için sahaya girdi. Bu sırada VAR'dan Halil Umut Meler'e bir uyarı geldi. Halil Umut Meler pozisyonu izlemek için kenara geldi. Halil Umut Meler pozisyonu izlemesinin ardından İrfan Can Kahveci'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. İrfan Can Kahveci gördüğü kırmızı kart sonrası koşarak soyunma odasına gitti. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci kural dışı hareketten tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti

PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi. Buna göre; İrfan Can Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ve HangiKredi Ümraniyespor mücadelelerinde forma giyemeyecek.