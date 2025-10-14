Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde Gürcistan maçı heyecanı sürerken, kadroda yaşanan son gelişmeler futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle takımın önemli oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin Gürcistan maçında sahada olup olmayacağı, neden kadroda yer almadığı ve milli takımdan çıkarılma sebepleri büyük merak konusu. Peki, İrfan Can Kahveci Gürcistan maçında oynayacak mı? İrfan Can Kahveci Gürcistan maçında neden yok? Detaylar hbaerimizde!

İRFAN CAN KAHVECİ GÜRCİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Gürcistan ile oynayacağı kritik maç öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri "İrfan Can Kahveci Gürcistan maçında oynayacak mı?" oldu. Son dönemlerde milli takımın önemli oyuncularından biri haline gelen İrfan Can Kahveci, hücumdaki yaratıcılığı ve mücadeleci oyunuyla takımın kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak, kadro açıklanmasının ardından İrfan Can Kahveci'nin aday kadrodan çıkarıldığı bilgisi kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Teknik heyet, özellikle takımın hücum hattındaki alternatiflerini göz önünde bulundurarak bazı kararlar almış olsa da, İrfan Can'ın son durumuyla ilgili resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, İrfan Can Kahveci Gürcistan maçında oynayacak mı?

Bu sorunun cevabı, oyuncunun sağlık durumu ve teknik ekibin stratejisine bağlı olarak şekillenecek. Güncel bilgilere göre, İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadığı belirtiliyor. Takımın diğer oyuncuları arasında ise Barış Alper Yılmaz'ın iki maçlık cezasının sona ermesi önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

İRFAN CAN KAHVECİ GÜRCİSTAN MAÇINDA NEDEN YOK?

İrfan Can Kahveci'nin Gürcistan karşılaşmasında kadroda olmaması, futbol gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. "İrfan Can Kahveci Gürcistan maçında neden yok?" sorusu, özellikle milli takım taraftarları ve spor medyası tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda, İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sebebiyle teknik heyet tarafından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Milli takım kampında yaşanan bu gelişme, hem oyuncunun hem de takımın sağlık durumunun öncelikli olduğunu gösteriyor. Sakatlıkların oyuncuların performansını ve takımın genel başarısını doğrudan etkilediği düşünüldüğünde, bu kararın doğru ve titiz bir değerlendirme sonucu alındığı anlaşılıyor.

Öte yandan, takımın diğer eksikleri de dikkat çekiyor. Kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrılması nedeniyle kadroya dahil edilmemesi ve yerine Muhammed Şengezer'in çağrılması, takımda disiplin ve organizasyon açısından önemli hamleler yapıldığını gösteriyor. Bu gelişmeler ışığında, İrfan Can Kahveci'nin yokluğunun teknik ekip ve takım dinamikleri açısından nasıl karşılandığı merak konusu.