İrfan Can Eğribayat, Maribor maçı sonrası yaptığı açıklamada, maçta kritik kurtarışlar yaparak takımına büyük katkı sağladığını belirtti. İlk Avrupa maçında penaltı kurtarmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Eğribayat hakkında ise İrfan Can Eğribayat kimdir? Kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? soruları araştırıldı.

Başarılı file bekçisi, ilk Avrupa maçında yaptığı kurtarışların yanı sıra bir de penaltı kurtararak Slovenya'da sürprize izin vermedi. Peki, İrfan Can Eğribayat kimdir? Kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

İRFAN CAN EĞRİBAYAT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İrfan Can Eğribayat, Süper Lig Fenerbahçe'de forma giymektedir.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat (d. 30 Haziran 1998, Seyhan) kaleci mevkiinde oynayan Türk futbolcudur.

Adanaspor

Futbolculuk kariyerine 2007'de Adanaspor altyapısında başlayan Eğribayat, 2014'te kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 16 Mayıs 2015'te, 1. Lig'de oynanan Elazığspor maçının 85. dakikasında Mert Akyüz'ün yerine oyuna girerek takımındaki ilk resmî maçına çıktı. 23 Mayıs'taki Karşıyaka maçına ise ilk 11'de başladı ve maçın tamamında görev aldı. İlk iki sezonunda ikişer lig maçında görev alan Eğribayat, 2015-16 sezonu sonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Göztepe

5 Eylül 2020 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye 500 bin € karşılığında transfer oldu. 12 Eylül 2020'deki 5-1 kazanılan Denizlispor maçı ile ilk maçına çıktı.

İrfan Can Eğribayat

Fenerbahçe

3 Ağustos 2022 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye 500 bin euro karşılığında satın alma opsiyonu ile transfer oldu. 20 Aralık 2022 tarihinde oynanan maçında 3-1 kazanılan İstanbulspor karşısındaki Türkiye Kupası maçı ile ilk maçına çıktı. Süper Lig'deki ilk maçına 15 Nisan 2023 tarihindeki 2-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçıyla çıktı.

15 Haziran 2023 tarihinde Fenerbahçe, satın alma opsiyonunu kullanarak 2027 yılında kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Millî takım kariyeri

2014 Montaigu Turnuvası'na katılan Türkiye 16 yaş altı millî takımı kadrosuna çağrıldı ve 21 Nisan'daki Portekiz karşılaşmasında görev aldı. Sonrasında ise Portekiz'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası kadrosuna dahil edildi ve turnuvadaki 8 Mayıs'taki Fransa maçında oynadı. Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 2014 Caspian Cup'ta da 16 yaş altı millî takımı kadrosunda yer alan Eğribayat, İran ile oynanan ve takımının 1-0 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladığı maç da dahil olmak üzere turnuvadaki maçlarda forma giydi. Futbolcu, 6 kez 16 yaş altı, 2 kez 17 yaş altı, 5 kez ise 18 yaş altı millî takım formasını giydi.