Giresunspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu. Bunun ardından İrfan Buz'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, İrfan Buz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımda? Giresunspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İrfan Buz geliyor. Peki, İrfan Buz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi takımı çalıştırıyor? İşte bilgiler...

GİRESUNSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Giresun spor'da Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna İrfan Buz getirildi. Buz, son olarak 2021 yılında Yeni Malatya spor'u çalıştırmıştı. Süper Lig'de düşme hattında bulunan Giresun spor'un yeni hocası belli oldu. Karadeniz ekibi, Hakan Keleş ile yolların ayrılması sonrası deneyimli bir isimi göreve getirdi.

İrfan Buz'u takımın başına getiren Giresun spor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak 2021 yılında Yeni Malatya spor'u çalıştıran İrfan Buz, burada 20 maça çıkmıştı. Buz, sarı-kırmızılı takım 1.00 puan ortalaması tutturmuştu.

İRFAN BUZ KİMDİR?

İrfan Buz (15 Nisan 1967, İstanbul), Türk eski futbolcu ve teknik direktör. Süper Lig takımlarından Giresun spor'u çalıştırmaktadır.

Futbolculuk kariyeri

Kulüp takımları kariyeri

15 Nisan 1967 İstanbul doğumludur. 1971 yılında ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etti. Almanya'da öğrenimini tamamladıktan sonra olarak Dortmund Üniversitesi Teknik İnşaat bölümünden inşaat teknikeri olarak mezun oldu. Almanya'nın çeşitli kulüplerinde futbol oynadıktan sonra 1988 yılında Almanya 3. Lig takımlarından Lüdenscheid takımından Türkiye 1. ligi futbol takımı Sarıyer Spor Kulübü'ne transfer oldu. Daha sonra sırası ile Van spor ve Sakarya spor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Almanya'dan teklif alarak bu ülkeye geri döndü. Almanya'da futbol kariyerine devam ederken Barış spor Hackenberg takımında antrenör futbolcu olarak teklif aldı ve bu takımda antrenörlük hayatına başladı.

Teknik direktörlük kariyeri

1999 yılında Henef Köln spor okulunda UEFA B lisansını aldı. UEFA B lisansını birincilikle bitirdi. Daha sonra DFB yani Almanya Futbol Federasyonu'ndan teklif aldı ve alt yapılarda U-11'den başlayarak U-19'a kadar bütün yaş gruplarında antrenör olarak görev aldı. Bu yapılardaki çalışmaları 1999-2008 yılına kadar devam etti. 2005 yılında UEFA A Lisansını aldı. 2009 yılında TFF Avrupa temsilciliği görevinde bulunan Erdal Keser hocadan teklif alarak millî takım scout'luğu görevine başladı. Bu bölge Schalke, Dortmund, Bochum, Essen ve Duisburg bölgelerini içine almakta, Türk futbolcularının en yoğun olduğu bölge olarak tanınmaktadır. Daha sonra ise SpVg Olpe takımında 4 sene çalıştıran İrfan Buz, FC Iserlohn 46/49 takımının başına gelmiş ancak kısa bir süre bu takımı çalıştırdıktan sonra Bursaspor'da Christoph Daum'un yardımcılığına getirmiştir. Burada Daum'un yardımcılığını yapmış bu teknik adamın ayrılmasının ardından da 25 Mart 2014 günü Galatasaray ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçında takımın başına geçmiş ve takımı bu maçta Bekir Yılmaz'ın son dakika golüyle 2-2 berabere kalarak çok önemli bir avantaj kazanmıştır. Buz ise maçtan sonra "Hayatımın en mutlu günü!" ifadelerinde bulunmuştur. Daha sonra Bursaspor'un adı Elvir Baljic ile anılsa ve hatta Baljic ile prensip anlaşmasına varılıp Türk Telekom Stadyumu'nda maçı takip etse de son anda yönetim kurulu takımın başına İrfan Buz'u getirme kararı almıştır. İrfan Buz, 2014-2015 sezonu başlarında Bursaspor görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'in bu göreve gelmesi ile birlikte boşta kalan Buz, 24 Eylül 2014 tarihinde Gençlerbirliği takımınının başına getirilmiştir. 13.10.2015 tarihi itibarıyla PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a Yücel İldiz'den boşalan koltuğa getirilmiştir. Yeni Malatyaspor'un başında 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselen Buz, 31 Mayıs 2017'de görevinden ayrıldı. Ertesi sezon Osmanlıspor'da görev yapan teknik adam 2018-19 sezonu başında herhangi bir kulüple anlaşmamış, devre arasında ise Samsunspor tarafından yapılan teklifi sezon ortası olması nedeniyle reddetmiş ve o sezonu Avrupa'da futbolcu izleyerek geçirmiştir. 2019-20 sezonu başında ise Samsunspor'un başına geçmiştir. 2020 yılı Mayıs ayında, 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörlüğü görevine getirilmiştir.

En beğendiği kulüp Bayern München, en beğendiği futbolcu Cristiano Ronaldo, en beğendiği Türk futbolcu Burak Yılmaz olan Buz; bir röportajda şimdiye kadar çalıştığı en disiplinli futbolcu olarak Fernando Belluschi, en tembel futbolcu olaraksa Raheem Lawal'ın adını vermiştir.