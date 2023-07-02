İrem Uslu kimdir? Uğur Bilgin'in nişanlısı İrem Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uğur Bilgin geçtiğimiz gün Sapanca'da görkemli bir törenle İrem Uslu'yla nişanlandı. Sosyal medyada paylaşılan nişandan kareler hayranlarını şaşırttı. Uğur Bilgin'in güzel nişanlısı İrem Uslu merak edildi. Peki Uğur Bilgin'in nişanlısı İrem Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli?

İREM USLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Uğur Bilgin, Güldür Güldür Show Programında yer alan başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Bilgin, geçtiğimiz gün 27.06.2023 yılını yazarak İrem Uslu ile olan bir fotoğrafını paylaşarak nişanlandığını duyurdu. Sapanca'da gerçekleşen nişan törenine sadece aile ve yakınları katıldı. İrem Uslu'nun zarafeti ve güzelliği ise sosyal medyada gündem oldu.İddialara göre Sapanca'da soylu bir ailenin kızı olan İrem Uslu, Sapanca'nın eski belediye başkanı İbrahim Uslu'nun yeğenidir. Babası ise İsmail Uslu Sapanca'nın önde gelen iş adamları arasında yer alıyor. İrem Uslu'nun kaç yaşında ne meslek yaptığına dair detaylı bilgiler ise henüz yer almadı. Sosyal medya hesabının gizli tutulduğu İrem Uslu'nun gözlerden uzakta bir hayat sürmeyi tercih ettiği iddialar arasında yer aldı.