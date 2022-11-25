İrem Tuncer kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında, nereli? İrem Tuncer hayatı ve biyografisi!

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İREM TUNCER KİMDİR?

İrem Tuncer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Lise sıralarında tiyatroya ilgi duymaya başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine tiyatro üzerinden devam ederek öğrenimini İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürmeye başladı. Ardından temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı. İrem Tuncer oyunculuk kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım attı. "Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi" oyunlarında sahne aldı.