Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan İrem Su Kahramantürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, İrem Su Kahramantürk sevgilisi var mı? Miss Turkey İrem Su Kahramantürk evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan İrem Su Kahramantürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, İrem Su Kahramantürk sevgilisi var mı? Miss Turkey İrem Su Kahramantürk evli mi? Detaylar haberimizde…

İREM SU KAHRAMANTÜRK SEVGİLİSİ VAR MI?

2022 Miss Turkey yarışmasının 6 numarası İrem Su Kahramantürk'dür. 20 yaşındaki İrem Su, 1.79 boyundadır. Samsun Özel Takev Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Çektiği TikTok videolarıyla adından söz ettirmektedir.

MİSS TURKEY İREM SU KAHRAMANTÜRK EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple İrem Su Kahramantürk'ün evli olmadığı bilinmektedir.