İrem Sansak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Haber sunucusu İrem Sansak'ın hayatı ve biyografisi!

Haber spikeri İrem Sansak kimdir merak ediliyor. Peki, İrem Sansak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi, nerede çalışıyor, hangi kanalda çalışıyor? İrem Sansak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İrem Sansak geliyor. Peki, İrem Sansak kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, hangi kanalda spikerlik yapıyor? İşte detaylar...

İREM SANSAK KİMDİR?

İrem Sansak, haber programı sunucusudur. İrem Sansak 1988 İstanbul doğumludur. İrem Sansak Kocaeli Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. İrem Sansak, ATV, A Haber, Fox TV, Haber Global gibi birçok kanalda çalışmıştır. İrem Sansak 2023 Mart ayında Sözcü TV'ye geçti.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan İrem Sansak'ın İnstagram'da 21 bin takipçisi vardır.