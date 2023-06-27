Karadayı, Yasak Elma ve Gülperi gibi dizilerde rol aldıktan sonra Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu, projeden ayrılma kararı aldı. Peki, İrem Kahyaoğlu kimdir? İrem Kahyaoğlu kaç yaşında, nereli? İrem Kahyaoğlu nerede oynuyor?

Eğlenceli karakteriyle ve başarılı performansıyla Güldür Güldür Show'da adından söz ettiren İrem Kahyaoğlu, kadrodan ayrılma kararı aldı. Oyuncunun yeni sezonda hangi projede yer alacağı ise henüz netleşmedi. Arama motorlarında ise İrem Kahyaoğlu kimdir? İrem Kahyaoğlu kaç yaşında, nereli? İrem Kahyaoğlu nerede oynuyor? soruları aratıldı.

İREM KAHYAOĞLU KİMDİR?

İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Aliye dizisi ile yaşayan İrem Kahyaoğlu, Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Aynı Çatı Altında, Kiralık Aşk, Yıldızlar Şahidim, Şeytan Tüyü, Yasak Elma, Gülperi gibi projelerde rol aldı.