İrem Derici - Yaz Gülü sözleri! 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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İrem Derici'nin yeni şarkısı Yaz Gülü, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 500 bin izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Trend listesine girmeyi başarak şarkı hakkında müzik severler sözleri merak etti. Peki, İrem Derici - Yaz Gülü şarkı sözleri nelerdir? İrem Derici - Yaz Gülü şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm sözler...
İrem Derici - Yaz Gülü (Akustik) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Onurr'a aittir.
YAZ GÜLÜ ŞARKI SÖZLERİ
Kendimi buldum yanında
Ses etmesem de anladın hatta
Keşkeleri döksem yoluna
Çarpıyor kalbim, durmasın asla
Dans etmez mi, hallenmez mi
Kaldım dımdızlak aşk geldi
Ellerimden, tut belimden
Savrulsun dünyam yerinden
Yak beni de, beni en güzel ateşine
Söz seninim, gelirim en beterine
Yazlarına kışına talibim ama
Bir Yaz Gülü Akustik gibi hisli ve ince