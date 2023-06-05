İrem Derici - Yaz Gülü sözleri! 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

İrem Derici'nin yeni şarkısı Yaz Gülü, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 500 bin izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Trend listesine girmeyi başarak şarkı hakkında müzik severler sözleri merak etti. Peki, İrem Derici - Yaz Gülü şarkı sözleri nelerdir? İrem Derici - Yaz Gülü şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm sözler...

İrem Derici - Yaz Gülü (Akustik) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Onurr'a aittir.

YAZ GÜLÜ ŞARKI SÖZLERİ

Kendimi buldum yanında

Ses etmesem de anladın hatta

Keşkeleri döksem yoluna

Çarpıyor kalbim, durmasın asla

Dans etmez mi, hallenmez mi

Kaldım dımdızlak aşk geldi

Ellerimden, tut belimden

Savrulsun dünyam yerinden

Yak beni de, beni en güzel ateşine

Söz seninim, gelirim en beterine

Yazlarına kışına talibim ama

Bir Yaz Gülü Akustik gibi hisli ve ince