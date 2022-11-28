İrem Derici - Yaz Gülü sözleri! 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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İrem Derici'nin yeni şarkısı Yaz Gülü, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İrem Derici - Yaz Gülü şarkı sözleri nelerdir? Yaz Gülü şarkısının sözleri kime ait? Yaz Gülü şarkı sözleri haberimizde...
İrem Derici - Yaz Gülü şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Onurr'a aittir.
İREM DERİCİ - YAZ GÜLÜ ŞARKI SÖZLERİ
Kendimi buldum yanında
Ses etmesem de anladın hatta
Keşkeleri döksem yoluna
Çarpıyor kalbim, durmasın asla
***
Dans etmez mi, hallenmez mi
Kaldım dımdızlak aşk geldi
Ellerimden, tut belimden
Savrulsun dünyam yerinden
***
Yak beni de, beni en güzel ateşine
Söz seninim, gelirim en beterine
Yazlarına kışına talibim ama
Bir yaz gülü gibi hisli ve ince