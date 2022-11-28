İrem Derici - Yaz Gülü sözleri! 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

İrem Derici'nin yeni şarkısı Yaz Gülü, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İrem Derici - Yaz Gülü şarkı sözleri nelerdir? Yaz Gülü şarkısının sözleri kime ait? Yaz Gülü şarkı sözleri haberimizde...

İrem Derici - Yaz Gülü şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Onurr'a aittir.

İREM DERİCİ - YAZ GÜLÜ ŞARKI SÖZLERİ

Kendimi buldum yanında

Ses etmesem de anladın hatta

Keşkeleri döksem yoluna

Çarpıyor kalbim, durmasın asla

***

Dans etmez mi, hallenmez mi

Kaldım dımdızlak aşk geldi

Ellerimden, tut belimden

Savrulsun dünyam yerinden

***

Yak beni de, beni en güzel ateşine

Söz seninim, gelirim en beterine

Yazlarına kışına talibim ama

Bir yaz gülü gibi hisli ve ince