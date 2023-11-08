Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin yeni sevgilisi Gökhan Fırat hakkında merak edilenler gündemde. Gökhan Fırat'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, İrem Derici sevgilisi kim? Gökhan Fırat kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Atakan Işıktutan ile yollarını ayıran İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. İrem Derici sevgilisi kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İrem Derici sevgilisi Gökhan Fırat hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, İrem Derici sevgilisi kim? Gökhan Fırat kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

İREM DERİCİ SEVGİLİSİ KİM?

Güçlü sesi ve dobra yorumlarıyla adından söz ettiren İrem Derici, bir ay önce eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile 8 aylık ilişkisini noktaladı. Derici, ayrılığın ardından fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başladı. Çiftten ilk el ele aşk karesi de geldi.

GÖKHAN FIRAT KİMDİR?

Gökhan Fırat ünlü şarkıcı İrem Derici ile yaşadığı aşk ile adından söz ettirmektedir. Gökhan Fırat, ünlü isimlerin konserlerinde çektiği sahne fotoğraflarıyla tanınmaktadır. Fırat, İnstagram'da @gokhanfiratt kullanıcı adıyla 11,8 bin takipçisi bulunmaktadır.