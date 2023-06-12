İrem Derici - Meftun sözleri! Meftun şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

İrem Derici'nin yeni şarkısı Meftun, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İrem Derici - Meftun sözleri nelerdir? Meftun şarkı sözleri nedir?

İrem Derici - Meftun şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Eyüp Çungay'a aittir.

MEFTUN ŞARKI SÖZLERİ

Kulağıma gelmeyecek mi sandın O gizli yanlışın

Yarısını vermediğin bu aşktan var mı fazlası

Bir çocuk olup sözüne inandım

Bende yanmışım

Uzun olacak yine sandığımdan yorgun sancısı

***

Hani sen gece ben sabahtım

Her gün içine karışacaktım

Kalbim sokakları tenha ıssız yolları

***

Akla zarar bi yüzü var

Baharları var güzü var

İflah olmaz bi yanı var

Sarar bazen de yaralar

Kalbi bi sözle aralar

Bi gülse dağılırdı karalar

Bu yüzden ben ona meftunum

O yüzden yanına mecburum