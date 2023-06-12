İrem Derici - Meftun sözleri! Meftun şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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İrem Derici'nin yeni şarkısı Meftun, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İrem Derici - Meftun sözleri nelerdir? Meftun şarkı sözleri nedir?
İrem Derici - Meftun şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Eyüp Çungay'a aittir.
MEFTUN ŞARKI SÖZLERİ
Kulağıma gelmeyecek mi sandın O gizli yanlışın
Yarısını vermediğin bu aşktan var mı fazlası
Bir çocuk olup sözüne inandım
Bende yanmışım
Uzun olacak yine sandığımdan yorgun sancısı
***
Hani sen gece ben sabahtım
Her gün içine karışacaktım
Kalbim sokakları tenha ıssız yolları
***
Akla zarar bi yüzü var
Baharları var güzü var
İflah olmaz bi yanı var
Sarar bazen de yaralar
Kalbi bi sözle aralar
Bi gülse dağılırdı karalar
Bu yüzden ben ona meftunum
O yüzden yanına mecburum