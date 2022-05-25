İrem Derici mal varlığı ne kadar? - Haberler

Son günlerde Cem Belevi ile yaşadığı ayrılık süreciyle gündemden düşmeyen İrem Derici, Bursa'daki sahnesinde mal varlığını sıraladı. "10 yıldır manyak gibi çalışıyorum" diyen Derici, 2 arabasının olduğunu evini de albüm yapmak için sattığını söyledi. İrem Derici mal varlığı ne kadar?

İREM DERİCİ MAL VARLIĞI NE KADAR?

Ayrılığın ardından peş peşe konserler veren ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren şarkıcı, Bursa'daki sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. İş insanlarının bir arada bulunduğu etkinlikte girişimcilik konusunda yetersiz olduğundan bahseden Derici, "Girişimler, yatırımlar, onlardan hiç anlamıyorum. Para işinden hiçbir şey anlamıyorum. 10 yıldır manyak gibi çalışıyorum, iki tane arabam var, bir evim bile yok. Vardı bir tane sattım onu albüm yaptım. YouTube videolarında yaşarım artık. Hani böyle haberler oluyor ya 'o ünlü popçu bakın şimdi ne halde?' diye, Allah korusun da yani" dedi.

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