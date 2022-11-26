Şarkıları, açıklamaları ve özgünlüğü ile sürekli gündeme gelen İrem Derici, Türkiye'nin en çok merak edilen isimlerinden biridir. Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan İrem Derici'nin hayatı merak edildi. Peki, İrem Derici kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İrem Derici kaç yaşında, nerelidir? İrem Derici hayatı ve biyografisi nedir?

İrem Derici, magazin dünyasında ismi sıkça anılan ünlüler arasında yer almaya devam ediyor. Şu ana kadar çıkarmış olduğu 'Zorun Ne Sevgilim', 'Kalbimin Tek Sahibine' ve 'Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı' isimli parçalarıyla listelerde boy göstermiş ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olmuştur. Peki, İrem Derici kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İrem Derici kaç yaşında, nerelidir? İrem Derici hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici 21 Mart 1987 İstanbul doğumludur. Ünlü reklamcı Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızı olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, lise ile birlikte Mimar Sina Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümünden mezun oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Derici, Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaptığı sırada O Ses Türkiye'de yarı finale yükselme başarısını gösterdi. O Ses Türkiye'den önce bir reklam ajansında üç yıl metin yazarlığı yaptı. Aynı zamanda Monopop grubu ile Türkiye'nin birçok yerinde sahneye çıktı.

KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

O Ses Türkiye'ye katılan İrem Derici, programdan sonra yaptığı şarkılarla büyük beğeni topladı. Profesyonel olarak müzik hayatına 2012 yılında "Bensiz Yapamazsın" parçasıyla başlamıştır. Mayıs 2013 yılında ikinci parçası "düşler ülkesinin gelgit akıllısı"nı çıkardı. Aynı yılın eylül ayında İki adlı bir parça çıkardı. Bu parçanın ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına, ikinci klibi ise "Zorun Ne Valentine" şarkısına çekildi. "Zorun Ne Sevgilim" resmi Türkiye listelerinde üç hafta boyunca iki numaradan düşmedi.

Bu çalışmalar sonrasında pek çok şarkı ve albüm yayınlayan Derici, en çok dinlenen şarkıcılardan biri oldu.

İREM DERİCİ'NİN ÖZEL HAYATI

İrem Derici, telsizci Rıza Esendemir ile 13 Eylül 2014'teki evliliğini 22 Mart 2016'da boşanmayla noktaladı. Başarılı şarkıcının şu sıralar bir ilişkisi olup olmadığı hakkında bir bilgi yok.

İREM DERİCİ ÇALIŞMALARI

İrem Derici'nin albümleri:

• Dantel (2016)

• Sabıka Kaydı (2018)

• Mest Of (2019)

Filmografi:

• Sinema

• Bekâr Bekir (2017)

Televizyon:

• O Ses Türkiye (2011)

• İşte Benim Stilim (2016)

• İrem Derici ile Eğlenmene Bak

• Jet Sosyete (2018)

• Kalk Gidelim (2019)

• Menajerimi Ara (2020/2021)