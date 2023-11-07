Bir ay önce Atakan Işıktutan ile yollarını ayıran İrem Derici, Gökhan Fırat'la yeni bir aşka yelken açtı. İrem Derici'nin sevgilisi kim sorusu gündeme geliyor. İrem Derici ile Gökhan Fırat sevgili mi merak ediliyor. Peki, Şarkıcı İrem Derici ile Gökhan Fırat sevgili mi?

Güçlü sesi ve dobra yorumlarıyla adından söz ettiren İrem Derici, bir ay önce eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile 8 aylık ilişkisini noktaladı. İrem Derici'nin yeni sevgilisi kim olduğu merak ediliyor. İrem Derici ile Gökhan Fırat sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

İREM DERİCİ İLE GÖKHAN FIRAT SEVGİLİ Mİ?

8,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan İrem Derici, son olarak geçirdiği birkaç güne ait kareleri yayınladı. Derici'nin paylaşımında en dikkat çeken kare ise yeni sevgilisiyle el ele verdiği poz oldu. Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti. Fırat ise Derici'ye "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermiş şarkıcı da aşkını ilan ederek "4 mevsim sendeyiz sevgilim" cevabını vermişti.