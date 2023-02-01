İrem Derici'nin yeni sevgilisi gündeme geliyor. İrem Derici ile Atakan Işıktutan sevgili mi merak ediliyor. "At gibi aşığım" sözleriyle konuşulan şarkıcı İrem Derici'nin yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Peki, İrem Derici ile Atakan Işıktutan sevgili mi?

Yoğun bir konser maratonu bulunan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geliyor. İrem Derici ile Atakan Işıktutan sevgili mi ve Atakan Işıktutan kimdir merak ediliyor. İrem Derici'nin yeni sevgilisi araştırılıyor. İrem Derici ile Atakan Işıktutan sevgili mi gündeme geliyor. İrem Derici ile Atakan Işıktutan sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

İREM DERİCİ İLE ATAKAN IŞIKTUTAN SEVGİLİ Mİ?

"At gibi aşığım" sözleriyle konuşulan şarkıcı İrem Derici'nin yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Derici'nin eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı öğrenildi. İkilinin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi.

Gazeteci Hakan Kanburoğlu'ın haberine göre, 35 yaşındaki İrem Derici'nin gönlünü kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı. İkilinin ilişkisini ise Instagram hesaplarından yaptığı paylaşım ele verdi. Işıktutan ve Derici, hesaplarından aynı kahvaltı masasının fotoğrafını paylaşarak birlikte olduklarını gözler önüne serdi. Öte yandan Derici'nin yeni aşkı, eski sevgilisi Cem Belevi'nin de yakın arkadaşı çıktı. Derici ile ilişkisi ihanet yüzünden biten Belevi ile Işıktutan, önceki gün birlikte Galatasaray maçını izlemeye gitmişti.

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Atakan Işıktutan 1994 yılında dünyaya geldi. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

İrem Derici

Atakan Işıktutan