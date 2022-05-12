İrem Derici Cem Belevi ayrıldı mı? İrem Derici ne dedi?

İrem Derici Cem Belevi ayrıldı mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlişkisine ikinci bir şansı veren ikilininyeniden ayrıldığı iddia ediliyor. Sevgilisi Cem Belevi ile geçtiğimiz gün Hollanda'ya giden İrem Derici'nin paylaşımı akılları karıştırdı. İrem Derici Cem Belevi neden ayrıldı?

İREM DERİCİ CEM BELEVİ AYRILDI MI?

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti. İhaneti affeden Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber Hollanda'ya gitmişlerdi. Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

Tatilde kavga eden çiftten kötü haber geldi. İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İrem Derici'nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı. Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edilmişti. Günler sonra ise çift ayrıldığını doğruladı.

AYRILIK SONRASI BİRBİRİNE GİRDİLER

Belevi ile ayrılan Derici, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi. Önceki akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici elinde popçunun kendisi hakkında "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcının bu sözlerine karşılıksız kalmayan Belevi, "Herkes haddini bilsin" dedi.

KONSERİNDE AĞLADI

İkinci kez aldatılan Derici, dün akşamki konserinde Affeder mi Aşk Bizi isimli şarkısını okurken bir erkek hayranı Cem Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye bağırdı. Şarkısını yarıda keserek duraksayan Derici, gözyaşlarına hakim olamayınca orkestrasının yanına gitti.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümününden mezun oldı, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel olarak müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü. 2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit oldu. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İrem Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i piyasaya sürdü. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı. 2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekâr Bekir isimli filmin müziği "Sevimli" seslendirdi. 2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı.

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Müzik hayatına 7 yaşında piyano dersleri alarak başlayan Belevi, 13 yaşında gitar eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimini 5 yıl İngiltere'de geçiren Belevi, burada ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 sene Londra David Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme okudu.

Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı diziye Cem Belevi, Efe karakteriyle dahil oldu.

Diskografi



Albümler

2013 - Bilmezsin

Single & EP

2014 - Kim Ne Derse Desin (feat. Ayshe)

2015 - Sevemez Kimse Seni

2015 - Hayat Belirtisi

2015 - Sor

2016 - Alışamıyorum

2017 - Dumanlı Sevda

2017 - Aç Kollarını

2018 - Mışıl Mışıl

2018 - Yedi Düvel

2019 - Bundan Sonra

2019 - Farkında Mısın?

2020 - Kaç Kere Sever İnsan?

2020 - Adaleti Yok (feat. Tetik)

2020 - Farkında Mısın? (Akustik)

2020 - Bundan Sonra (Akustik)

2020 - Leyla & Mecnun

2021 - Leyla & Mecnun (Akustik)

2021 - Dön Bebeğim (Akustik)

2021 - Buz Yanığı (Akustik)

2021 - Bilmez

2021 - Melekti Sanki

2021 - Olaysız Dağılmayalım (Benden Ne Olur Film Müziği)

Filmografi

Dizi

2015-2016 - İnadına Aşk

2016 - Rengarenk

2017 - Kalk Gidelim

2021 - Menajerimi Ara

Film

2016 - Yıldızlar Da Kayar - Das Borak

2022 - Benden Ne Olur? - Efe

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