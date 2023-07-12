İrem Derici - Bitter şarkı sözleri! İrem Derici Bitter şarkı sözleri neler? İrem Derici yeni şarkısı dinle!

Bitter şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan İrem Derici'nin kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Bitter şarkısının sözleri merak uyandırdı. Bitter şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. İşte, İrem Derici Bitter şarkı sözleri!

İrem Derici Bitter sözleri! İrem Derici Bitter şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Bitter şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Bitter şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Peki, İrem Derici Bitter şarkı sözleri neler? İşte, İrem Derici yeni şarkısı!

İREM DERİCİ BİTTER ŞARKI SÖZLERİ!

Ben çekmem bu nazı

Yüreğim pare pare

Sen başıma belasın

Konuşuyorlar ama hep bahane

Her detayın hafızamda piksel piksel

Her gülüşün çikolata gibi bitter bitter

Ben susarım dert geçer mi karşıya bilmem

Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten