İrem Derici - Ara Sıra sözleri! 'Ara Sıra' şarkı sözleri nelerdir?
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İrem Derici'nin yeni şarkısı Ara Sıra, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 10 bin beğeniyi geçerek Youtube trendlere girmeyi başardı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İrem Derici - Ara Sıra sözleri nelerdir? İrem Derici - Ara Sıra şarkı sözleri nedir? İrem Derici - Ara Sıra sözleri sizlerle...
İrem Derici - Ara Sıra şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir.
İREM DERİCİ - ARA SIRA ŞARKI SÖZLERİ
Ateş oldum yandım sana
Deli oldum sardım sana
Ne filmler atlattım
Sonunda bak vardım sana
***
Güneş oldum doğdum sana
Rüyalarımı yordum sana
Bi' kadeh daha koydum sana
Ne çabuk da doydun bana
***
Al beni ara sıra
Kollarının arasına sar
Beni ardı sıra
Geçmişin yarası var
***
Boşver dünü hatırlama
Git deme sakın bana
Mutluluğu boşver zaten
Tüm dertler kapımdalar
***
Etseydin yardım bana
Düşmezdi gardım ama
En azından tut elimden
Varsa biraz saygın bana
***
Al beni ara sıra
Kollarının arasına sar
Beni ardı sıra
Geçmişin yarası var
***
Bu yolun sonu uçurum
Beni mahvediyor
Geceler kahrediyor
***
Kaçırdım ipin ucunu
Seni kaybediyorum
Yeni dank ediyor
***
Al beni ara sıra
Kollarının arasına sar
Beni ardı sıra
Geçmişin yarası var