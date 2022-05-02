İrem Derici - Ara Sıra sözleri! 'Ara Sıra' şarkı sözleri nelerdir?

İrem Derici - Ara Sıra şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir.

İREM DERİCİ - ARA SIRA ŞARKI SÖZLERİ

Ateş oldum yandım sana

Deli oldum sardım sana

Ne filmler atlattım

Sonunda bak vardım sana

***

Güneş oldum doğdum sana

Rüyalarımı yordum sana

Bi' kadeh daha koydum sana

Ne çabuk da doydun bana

***

Al beni ara sıra

Kollarının arasına sar

Beni ardı sıra

Geçmişin yarası var

***

Boşver dünü hatırlama

Git deme sakın bana

Mutluluğu boşver zaten

Tüm dertler kapımdalar

***

Etseydin yardım bana

Düşmezdi gardım ama

En azından tut elimden

Varsa biraz saygın bana

***

Al beni ara sıra

Kollarının arasına sar

Beni ardı sıra

Geçmişin yarası var

***

Bu yolun sonu uçurum

Beni mahvediyor

Geceler kahrediyor

***

Kaçırdım ipin ucunu

Seni kaybediyorum

Yeni dank ediyor

***

Al beni ara sıra

Kollarının arasına sar

Beni ardı sıra

Geçmişin yarası var

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