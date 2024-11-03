Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, yenidoğan çetesini soruşturmasını yürüten savcının görevden alındığına yönelik haberle ilgili soruşturma başlatıldı. Peki, İrem Çiçek kimdir? İrem Çiçek olayı nedir?

İREM ÇİÇEK OLAYI NEDİR?

Soruşturmada CHP eski milletvekili Dursun Çiçek'in kızı, avukat İrem Çiçek ve bazı gazeteciler, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" ile suçlanıyor. Halk TV Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Dinçer Gökçe ve Nilay Can adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İrem Çiçek hakkında ise ev hapsi kararı verildi.