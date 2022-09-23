İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında? İrem Altuğ hangi yapımlarda yer aldı? İrem Altuğ hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Hem Amerika'da hem de Türkiye'de oyunculuk yapan İrem Altuğ, rol aldığı yapımlar ile dikkatleri üzerine topluyor. Peki, İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında? İrem Altuğ hangi yapımlarda yer aldı? İrem Altuğ hayatı ve biyografisi nedir?
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken yurt dışında eğitim almaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesinde Tiyatro bölümünü bitirdi. Peki, İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında? İrem Altuğ hangi yapımlarda yer aldı? İrem Altuğ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
İREM ALTUĞ KİMDİR?
İrem Altuğ, 15 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi.
İlkokuldayken bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci oldu.
Bu sayede çocukluk dönemi boyunca birçok reklam filminde yer aldı.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken yurt dışında eğitim almaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesinde Tiyatro bölümünü bitirdi.
Amerika'da 5 sene kaldı ve 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde yer aldı.
Türkiye'ye dönünce de birçok yapımda rol aldı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Zeynep) - 2004
Ihlamurlar Altında - (Feride) - 2005
Vazgeç Gönlüm - (Bahar) - 2007-2008
Kayıp Aranıyor - (Asya) - 2011
Aşk Ekmek Hayaller - (Reyhan) - 2013
Çember: Şehrin Günahları - 2017
Çukur - (Ayşe Koçovalı) - 2017-2021
Kalp Yarası - (Feraye) - 2022
Kirpi (Çiğdem) 2009
Melekler ve Kumarbazlar (Zeynep) 2009
Eve Giden Yol-1914 (İffet) 2006
Karılar Koğuşu 1989