Oyuncu İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen İrem Altuğ kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, İrem Altuğ kimdir? İrem Altuğ kaç yaşında, nereli? İrem Altuğ film ve dizileri neler?

İrem Altuğ, 15 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren İrem Altuğkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. İrem Altuğ kimdir? İrem Altuğ kaç yaşında, nereli? İrem Altuğ film ve dizileri neler? Detaylar haberimizdedir…

İREM ALTUĞ KİMDİR?

İrem Altuğ ilkokuldayken, bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçildi. Sonra bir ajans ismini kaydetti ve çocukluk dönemi boyunca 40'a yakın reklam filminde oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitirdi. Amerika'da kaldığı beş sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı. Sonra Türkiye'ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.

İREM ALTUĞ FİLM VE DİZİLERİ NELER?

Sinema filmleri

Kirpi

Melekler ve Kumarbazlar

Eve Giden Yol

Karılar Koğuşu

Dizileri

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

Ihlamurlar Altında

Vazgeç Gönlüm

Kayıp Aranıyor

Aşk Ekmek Hayaller

Çember: Şehrin Günahları

Çukur

Kalp Yarası

Yalı Çapkını