İrem Altuğ kimdir? İrem Altuğ hayatı ve biyografisi! İrem Altuğ kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İrem Altuğ, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İrem Altuğ hakkında merak edilenler. İrem Altuğ hayatı ve biyografisi. İrem Altuğ kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İrem Altuğ merak konusu oldu. İşte İrem Altuğ hakkında merak edilen İrem Altuğ kimdir, İrem Altuğ hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
İREM ALTUĞ KİMDİR?
İrem Altuğ ilkokuldayken, bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçildi. Sonra bir ajans ismini kaydetti ve çocukluk dönemi boyunca 40'a yakın reklam filminde oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitirdi. Amerika'da kaldığı beş sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı. Sonra Türkiye'ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.
Sinema filmleri
Kirpi
Melekler ve Kumarbazlar
Eve Giden Yol
Karılar Koğuşu
Dizileri
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
Ihlamurlar Altında
Vazgeç Gönlüm
Kayıp Aranıyor
Aşk Ekmek Hayaller
Çember: Şehrin Günahları
Çukur
Kalp Yarası
Yalı Çapkını