İrap ne demek? &quot;İrapta mahalli yok&quot; anlamı ne? - Haberler

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İrap ne demek? "İrapta mahalli yok" anlamı ne?

Haberler.com - Gündem
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İrap ne demek? 'İrapta mahalli yok' anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İrap, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İrap ne demek? İrap anlamı ne? İşte, İrap kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İrap kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İrap anlamı ne? İrap ne demek?

İRAP NE DEMEK?

Hiçbir değeri ve önemi yok` anlamındaki irapta mahalli yok ve iraptan mahalsiz deyimlerinde geçen bir söz.

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