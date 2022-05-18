İrap ne demek? 'İrapta mahalli yok' anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İrap kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İrap anlamı ne? İrap ne demek?

İRAP NE DEMEK?

Hiçbir değeri ve önemi yok` anlamındaki irapta mahalli yok ve iraptan mahalsiz deyimlerinde geçen bir söz.

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