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İranlılar Kurban Bayramı'nı Van'da geçiriyor

İranlılar Kurban Bayramı'nı Van'da geçiriyor

Turizm Haberleri

Kurban Bayramı'nı Van'da geçirmeyi tercih eden binlerce İranlı turist, hem konaklama süreleri hem de yaptıkları alışverişle esnafa çifte bayram yaşattı.

İranlılar Kurban Bayramı'nı Van'da geçiriyor

VAN - Kurban Bayramı'nı Van'da geçirmeyi tercih eden binlerce İranlı turist, hem konaklama süreleri hem de yaptıkları alışverişle esnafa çifte bayram yaşattı.

Arife gününden itibaren kente gelmeye başlayan İranlı turistler, eğlence merkezlerinde tatilin keyfini yaşarken, bir yandan da yaptıkları alışveriş ile esnafa çifte bayram yaşattı. Her tatilde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Van'a yoğun ilgi gösteren İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.

İranlı turistlerin Van'a olan ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Van esnafı, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Van'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran İranlılar ise Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Turizm

Kurban Bayramı Van Turizm Haberler

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