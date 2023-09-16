İranlı Turistlerin Van'a Etkisi: Oteller Yüzde 100 Doluluk

VAN'da İranlı turistlerin gelişi ile birlikte otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, son 8 ayda 480 İranlı'nın Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptığını, geçen yıl aynı mevsimde bu rakamın 280 bin olduğunu söyledi. Çeliktaş, Geçen yıla oranla bu yıl turist sayısında yüzde yüz artış var. Bu da Kapıköy'ün 24 saat esasına geçmesinden kaynaklı. Bir turistin, günde ortalama 500 ile bin dolar arasında harcadığını düşünsek ve yılda bir milyon turistin geldiğini de varsaydığımızda, kentin ekonomisine bir milyar dolar katma değer sağlıyor.Turist, Van'ın can damarı, kent için velinimettir. Bunu iyi korumamız lazım. dedi.

Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak gelen İranlı turistler, Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ülkelerindeki resmi tatil günleri ile yaz tatillerini Van'da geçiren İranlılar, gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları da kaldıkları otellerde ve açtıkları eğlence mekezlerinde eğleniyor. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son 8 ayda 480 bin turist giriş yaparken, kentteki otellerin doluluk oranları ise yüzde 100 oldu.Turistlerin en çok yemek ve giyim sektörüne ilgi gösterdiği kentte bir otelin müdürlüğünü yapan Barış Gündal da tek bir boş odalarının bile kalmadığını belirtti. Gündal, Geçen yıla oranla bu yıl yoğunluk daha fazla. İlk kez bu yıl bu kadar yoğunluk var. Şu an dışarıda kalan misafirler bile var. Yer bulamayıp çevre illere gidip kalan misafirler de var.Telefonlarımız hiç susmuyor. Sürekli rezervasyon için arıyorlar. Biz de bu yoğunluktan memnunuz. İnşallah bu yoğunluk böyle devam eder. Otellerin doluluk oranı şu an yüzdre 100'e ulaşmış durumda.dedi.

'KAPIKÖY, VAN'IN CAN DAMARI'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise, İranlı turistlerin kent için bacasız fabrika olduğunu söyledi. Çeliktaş, Kapıköy,Van'ın ekonomik can damarı. Şu anda moral motivasyon olarak da Türkiye'nin en iyi kentiyiz diyebiliriz. Kentteki otellerimizin doluluk oranları yüzde 100. Yer bulamayan misafirlerimizi bazı Vanlı hemşehrilerimiz evlerinde bile misafir ediyorlar. Tüm dünyada olduğu gibi ekonomik krizlerden ülkemiz, kentimizi de etkileniyor. Ama bizi şu an ayakta tutan, nefes aldıran, yanımıza merhem olan tek şey ise İranlı turistlerdir. 13 Eyül günü 6 bin 500 İranlı turist ülkemize giriş yaptı. İlimize gelen bir çok turist de metropol kentlerine Antalya, İzmir ve İstanbul gibi kentlere de gidiyorlar. O illere de büyük katma değer sağlıyorlar. Bu anlamda biz gelen turistlere misafir gözüyle bakıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır, onlar bizim velinimetimizdir, müşterimizdir. Bir turist demek, bin dolar demek. Bizim de dövize ihtiyacımız var. İranlıların gelişi bizi mutlu ediyor.dedi.

'SON 8 AYDA 480 BİN TURİST GİRİŞ YAPTI'

Van'daki esnafın, İranlı turislerin gelişi ile ayakta kaldığını anlatan Çeliktaş, Yani bir turistin, günde ortalama 500 ile bin dolar arasında harcadığını düşünsek ve yılda bir milyon turistin geldiğini de varsaydığımızda kentin ekonomisine bir milyar dolar katma değer sağlıyorlar.Turist demek, bacasız fabrika demek. Kapıköy Gümrük Kapısı da buna hizmet veriyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere ve Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır kapılarından da giriş yapıp ilimize gelenler var. Bu da büyük bir yoğunluk oluşturmakta. İlimize son 8 ayda 480 bin turist giriş yaptı. Geçen yıla oranla büyük bir artış ollduğunu söyleyebiliriz. 2022 yılında bu mevsimde 280 bin turist giriş yapmıştı. Bu artış da Kapıköy'deki giriş ve çıkışların 4 ay önce 24 saat esasına göre hizmet vermesiden kaynaklandı. Daha önce 8 saat çalışiyordu. Turist sayısını arttırmak için sınır kapısındaki altyapıyı da güçlendirirsek daha iyi olacak. Ayrıca turizmin tabana yayılan bir geliri var. Herkes faydalanıyor. Çarpan etkisi çok fazla olan bir sektör. Bu anlamda giyim, yeme, içme, kafetarya ile konaklamaya büyük katkı sağlıyorlar. dedi. İranlı turistler ise Van'ı çok sevdiklerini, gündüzleri alışveriş, akşamları da eğlendiklerini, bu durumdan çok memnun kaldıklarını belirtti.(DHA)