İranlı turistlere üstü açık minibüsle şehir turu

VAN - Van'da Akdamar Turizm ve Taşımacılık, özel yaptırdığı üstü açık minibüs ile İranlı turistlere şehir turu keyfi yaşatıyor.

Yıllardır yerli ve yabancı turistlerin taşımacılığı noktasında hizmet veren Akdamar Turizm ve Taşımacılık Travel 432 seyahat acentesi, bir ilki gerçekleştirerek Van'ı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler için şehir içi tur düzenliyor. Özel olarak yaptırdığı üstü açık minibüsle turistlere şehri gezdiren firma, hem yöre halkının hem de turistlerin takdirini alıyor.

Yaklaşık 26 yıldır turizm sektöründe hizmet verdiğini ifade eden İşletme Yetkilisi İhsan Kapucu, geçen sene 17 bine yakın İranlı misafirleri taşıdıklarını hatırlattı. Şehir içi tur hizmetinin Van'da bir eksiklik olarak gördüklerini aktaran Kapucu, "Akdamar Adası'na gidemeyen turistlerimiz otellerde kalıyorlardı şehri gezebilecek bir imkanları yoktu. Biz de neden böyle bir hizmet olmasın diye yola çıktık ve şehir turu düzenledik yaptık" dedi.

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17 kişilik olan üstü açık minibüsle şehir içi trafiğinin yoğun olmadığı saatlerde tur düzenlediklerini aktaran Kapucu, "İranlı misafirlerimiz, Edremit merkez ve Seyir Tepesi başta olmak üzere İskele, 15 Temmuz Parkı, Ters Ev ile Maraş, İki Nisan ve Sıhke caddelerini gezme fırsatı buluyorlar. Her türlü güvenliğin sağlandığı aracımızla misafirlerimizi kaldıkları otellerden alıyoruz, şehri gezdirdikten sonra tekrar onları otellerine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl araç sayılarını 5'e çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Kapucu, "Hedefimiz önümüzdeki yıl bu minibüsün sarısını, pembesini veya göze hoş gelen rengarenk araçları yaptırmaktır. Bunun yanında büyük bir otobüs getirmeyi de düşünüyoruz. Bu anlamda mülki amirlerimizden destek bekliyoruz. Bu araçlarımızı sünnet törenlerinde ve toplu açılışlarda kullanabilir, ilimize gelen mülki amirlerimize yönelik şehir turları düzenleyebiliriz. Neden böyle üstü açık bir minibüsle protokol gezdirilmesin, şehrin sempatikliği anlatılmasın?" diye konuştu.

Üstü açık minibüsün gerek Van halkı gerekse İranlı misafirlerin beğenisini aldığını da sözlerine ekleyen Kapucu, şehir turuna katılmak isteyen İranlı misafirlerin artık neredeyse sıraya girdiğini söyledi.