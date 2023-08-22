İranlı Turistler Yaz Tatilini Van'da Değerlendiriyor

İranlı turistler, yaz tatilini değerlendirmek için Van'a akın ediyor. Gün boyunca alışveriş yaparak vakit geçiren turistler, gece ise eğlence merkezlerinde keyifli zaman geçiriyor. Bu durum, turizm sektörünü ve Van ekonomisini olumlu yönde etkiliyor.

Yaz tatilini fırsat bilen İranlı turistler, Van'da gönüllerince eğleniyor.

İranlı turistler, yaz tatilini değerlendirmek için Van'a akın ediyor. Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğleniyor. İranlı turistlerin Van'a olan ilgileri, turizm sektörü başta olmak üzere tüm esnafı sevindirirken, bu yoğunluğun yıl içerisine yayılması anlamında çalışmalarda devam ediyor. Hem Van'ın İran'a yakınlığı, hem alışverişteki ucuzluk hem de insanların samimiyeti nedeniyle Van'ı tercih ettiklerini belirten İranlılar, fırsat buldukça geldiklerini söyledi.

İranlı turistlerin her fırsatta Van'a gelmelerinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden turizmciler ise bu durumun Van ekonomisini olumlu yönde etkilediğini söyledi. İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan turizmciler, bunun 12 aya yayılmasını arzu ettiklerini belirtti. - VAN