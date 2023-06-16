İranlı Turistler Van'ın Ekonomisine Katkı Sunuyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İranlı turistlerin Van'ın ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, 2023 yılında 1 milyon turist hedeflendiğini söyledi. İranlı turistlerin alışveriş yapmak ve eğlenmek için geldiği Van'da, kendi kültürlerini yansıtan mekanlarda eğleniyorlar.

VAN'ın ekonomisine katkı sunan İranlılar, kentte kendi kültürlerini yansıtan ve kendilerinin de ortak olduğu mekanlarda eğleniyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İranlıların kente ilgisinin arttığını belirterek, 2023'ün ilk 6 ayında 172 bin turistin geldiğini ve bu rakamın yıl sonunda 1 milyona çıkmasını beklediklerini söyledi.

İranlı turistlerin alışveriş yapmak ve eğlenmek için geldiği Van'da bu yıl turizm sezonu, verimli geçiyor. Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan turistlerin gelişiyle, kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşırken, şehrin ekonomisine de ciddi katkı sağlanıyor. Gündüzleri alışveriş yapan turistler, akşamları ise kendi kültürlerini yansıtan mekanlarda eğlenmeyi tercih ediyor. Bu işletmelere kendileri de ortak olan İranlılar, vatandaşlarını burada ağırlıyor.