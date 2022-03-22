İranlı turistler Van'daki otelleri doldurdu

VAN (AA) - Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçiren İranlı turistler, Van'da yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.

Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van'ı tercih etti. 13 gün boyunca yapacakları tatil için Türkiye'yi seçen turistler, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya devam ediyor.

Otellerin dolduğu Van'da İranlı turistler, gündüzleri kentin turistik yerlerini gezerken, akşam saatlerinde de alışveriş yapıp eğlence mekanlarında zaman geçiriyor.

Ağırlıklı olarak tekstil, kozmetik ürünleri, takı, ayakkabı satın alan turistler, ayrıca burun estetiği ve saç ekimi için de kenti tercih ediyor.

Turistlerin kalma süresini uzatmak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve esnafın da desteğiyle her yıl 15-29 Mart'ta "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)" düzenleniyor. İranlılar, dört bir yanı ışıklarla renklendirilen caddelerde Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafı yaptıkları alışverişle sevindirdi.

"21 bin civarında İranlı turist kentimize geldi"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, turist yoğunluğu dolayısıyla kent genelinde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Sınır kapısında uzun araç kuyruğunun oluştuğunu anlatan Takva, şunları kaydetti:

"Nevruz Bayramı tatili için şu ana kadar 21 bin civarında İranlı turist kentimize geldi. Yoğunluğun bundan sonra da devam edeceğini, ay sonu itibarıyla bu rakamın 70 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Yıl sonu itibarıyla da 500 bin civarında İranlının kentimiz üzerinden ülkeye girmesini bekliyoruz. Bu insanlar bizim misafirimiz. Çarşı pazarda büyük bir memnuniyet oluştu. Konaklamada doluluk oranında yüzde 100'e ulaştık. Alışveriş ve eğlence festivali var. Kentte bir karnaval havası var. Esnaf da büyük bir memnuniyet var. İnşallah bu başarı hikayesi ülkemizin ve bölgemizin ekonomisine önemli katkı sağlar."

Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel de İranlı turistleri kentte en iyi şekilde ağırlamak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Konaklama ile ilgili kentte şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Yüksel, şöyle devam etti:

"Hem İran hem de Türkiye'deki sınırı kapılarında büyük yoğun yaşanıyor. Uzun araç kuyrukları söz konusu. İranlılar ağırlıklı olarak kendi araçlarıyla geliyorlar. Festival ve Nevruz Bayramı'nın birleşmesi daha çok turistin gelmesini sağladı. Bu da hem turizmcileri hem de esnafımızı memnun etti. İranlı turistler sadece konaklama ve tatil amaçlı gelmiyor, özellikle alışveriş yapmak için geliyorlar. Tatili Van'da geçirmek isteyen İranlılar şehrimize akın etmiş durumda. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bu doluluk oranı bizleri çok mutlu etti. Yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz."

"Şu an çok iyi bir yoğunluk var"

İranlıların yoğunlukla alışveriş yaptığı mağazanın işletme müdürü Aycan Aşan da "İranlıların gelişi öncesi tüm hazırlıklarımızı yaptık. Mağazamızda indirim kampanyalarını düzenledik. Onlara hitap edecek ürün çeşitliliğini arttırdık. Yoğunluktan dolayı personel sayısını arttırdık. Şu an çok iyi bir yoğunluk var. Bu da bizi oldukça memnun ediyor." dedi.

Tahran'dan gelen İranlı Hazal Hestami ise "Nevruz Bayramı tatil için geldik. Her yıl tatil için Van'a geliyoruz. Van bize çok yakın ve alışveriş yapmak için ideal bir yer. Ailecek geldik ve tatil boyunca hem alışveriş yapacağız hem de eğleneceğiz." diye konuştu.

Mita Esahi de "Van'ı çok seviyoruz, insanları çok cana yakın. Bir hafta rezervasyon yaptık. Gezip, eğleniyoruz. Fırsat buldukça akrabalarımızla gelmeye çalışıyoruz." dedi.