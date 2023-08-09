İranlı Turistler Van'da Köpük Partisiyle Serinliyor

Yaz tatilini Van'da geçiren İranlılar, Akdeniz sahillerini aratmayan köpük partisiyle serinliyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, çevre illerin yanı sıra İran'dan gelen turistler Van Gölü'nün sodalı suyunda serinliyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü'nü tercih ederken, yaz tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler ise havuz başında düzenlenen köpük partileriyle eğlenceli zaman geçiriyor. Dedeman Van Resort ve Aquapark'ta Türkçe ve Farsça müzikler eşliğinde yapılan köpük partisine katılan İranlı turistler, bir yandan dans ederken bir yandan da serinlemenin keyfini yaşadı. Akdeniz sahillerini aratmayan köpük partisiyle turistler eğlencenin keyfini çıkarıyor.

Van'ı çok sevdiklerini ve her fırsatta geldiklerini aktaran İranlı turistler, aşırı sıcaklardan bunaldıklarını ve bu nedenle havuz başında serinlediklerini söylediler. - VAN