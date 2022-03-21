İranlı turistler, Palandöken'de nevruz ateşinden atladı

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Palandöken Kayak Merkezi'nde baharın gelişini kutlayan İranlı turistler, nevruz ateşinin üzerinden atladı. Ülkelerindeki 2 haftalık nevruz tatili için kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Palandöken'e akın eden İranlılar için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırlandı. İranlılar, gündüz kayak yapıp, akşamları da eğlendi.

Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu sene Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken'e otobüs veya araçları ile gelen İranlı turistler, otelleri doldurdu. İranlı turistlerin 2 haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine otellerdeki doluluk oranı, yüzde 80'lere ulaştı. Kayak merkezindeki otellerde İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Nevruz ateşinden atlayan, çoğu gençlerden oluşan İranlı turistler, gündüz kayak yapıp, geceleri de eğlence mekanında eğlenerek, bayramı kutladı.

Son yağışla Palandöken'de 2 metreye yakın kar kalınlığı olduğunu belirten otel genel müdürü Ali Güney, "Otelimizde 150'ye yakın İranlı misafirimiz var ama otele girişler devam ediyor. İranlılar nevruz tatillerini Erzurum'da geçiriyor. Pistler muhteşem. Hedefimiz nisanın sonuna kadar Palandöken'de kayak sezonunu sürdürmek" dedi.