Gece kulübünde başka dışarda başka! Sosyal medya İranlı kadının görüntüsünü konuşuyor

İranlı bir kadın, gece kulübünde dans ederken videoya alındı. Kadın, kimliğindeki çarşaflı görüntüsünün aksine mini etek ve askılı bluzla görüntülendi. Bu durum, kadının toplum normlarına aykırı bir şekilde giyinmesi ve eğlenmesi nedeniyle şaşırtıcı bulundu.

İranlı bir kadın gittiği gece kulübünde dans ederken, kimliğinin videoya çekilmesi şaşırttı. Kimliğindeki çarşaflı halinin aksine kadın mini bir etek ve askılı bluzla görüldü.

İranlı bir kadının gece kulübünde dans ederken, kimliğinin videoya çekilmesi görenleri şaşırttı. Kadının kimliğinde çarşaf giydiği halde, dans ettiği gece kulübünde mini bir etek ve askılı bluz giydiği görüldü.