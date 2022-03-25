İran vize istiyor mu? İran vize gerekiyor mu?

İran vize istiyor mu? İran'a gitmek isteyen vatandaşlar İran vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. İran veya resmî adıyla İran İslam Cumhuriyeti, Güneybatı Asya'da yer alan bir ülkedir. Güneyde Basra Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrili bir ülke olan İran'a gitmek isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Türkiye'den İran'a vizesiz gidilir mi, İran'a vize var mı merak ediliyor. Peki, İran vize başvurusu var mı, Türkiye - İran vize muafiyet durumu nedir? İşte İran vize istiyor mu yanıtı haberimizde...

İRAN VİZE İSTİYOR MU?

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları İran'a 90 günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaftırlar.

İRAN KÜNYESİ

Etnik Yapı:

Farslar ve Azeriler sırasıyla çoğunluğu oluşturmakta olup, Kürtler, Lorlar, Beluciler, Araplar, Türkmenler, Kaşgaylar, Afşarlar, Halaçlar ve Ermeniler İran'da yaşayan diğer önemli etnik gruplardır.

İRAN EKONOMİSİ

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Tütün, bebek bezleri ve hijyenik mallar, çinko cevherleri, binek otomobilleri, kara taşıtları için aksamlar, lif levha, kağıt, karton.

Başlıca ithalat ürünlerimiz: Petrol ve petrol ürünleri (2019 Mayıs öncesi), doğalgaz, işlenmemiş çinko ve alüminyum, sentetik lif ipliği.

Ülkemize gelen İranlı turist sayısı: 2 milyon (2018), 2,1 milyon (2019), 23 bin (2020)

İkili İşbirliği Mekanizmaları:

- Karma Ekonomik Komisyon (KEK): Türkiye-İran 28. Dönem KEK Toplantısı 27-28 Nisan 2021 tarihlerinde video-konferans marifetiyle düzenlenmiştir.

- Türkiye-İran İş Konseyi:

İş Konseyi 2001 yılında kurulmuştur.

- Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA):

29 Ocak 2014 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren TTA'nın kapsamının genişletilmesine ilişkin müzakereler devam etmektedir.

TÜRKİYE - İRAN İLİŞKİLERİ

İran, 400 yıla yakın süredir değişmeyen 560 km'lik bir sınırı paylaştığımız önemli bir komşumuzdur. İran'da halihazırda Tahran Büyükelçiliğimizin yanı sıra Tebriz, Urumiye ve Meşhed Başkonsolosluklarımız görev yapmaktadır. İran ise ülkemizde Ankara Büyükelçiliği'nin yanı sıra İstanbul, Erzurum ve Trabzon Başkonsolosluklarıyla temsil edilmektedir.

İran'la ikili ilişkilerimizin, içişlerine karışmama, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri zemininde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle karşılıklı olarak düzenlenen üst düzey ziyaretlerle, siyasi diyaloğun gerek ikili ilişkilerimizin her veçhesinde, gerek bölgesel konularda ilerletilmesi yönünde çaba gösterilmektedir.

İran'la ilişkilerimiz 2014 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) mekanizması çerçevesinde kurumsal bir çerçeveye oturmuştur. İlk YDİK toplantısı dönemin İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani'nin ülkemizi ziyareti vesilesiyle 9 Haziran 2014'te Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Her yıl toplanan YDİK, pandemi nedeniyle 2019 yılında gerçekleştirilememiş, 2020 yılında ise videokonferans yöntemiyle yapılmıştır.

İRAN'IN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

1 Nisan 1979 tarihinde kurulan İran İslam Cumhuriyeti, kendine özgü bir yönetim biçimine sahiptir. Anayasa'da, egemenliğin yasama, yürütme ve yargı organları tarafından, Devrim Rehberi'nin himayesi altında kullanılacağı kayıtlıdır.

Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Ancak iç ve dış politika önceliklerinin belirlenmesi, ya da silahlı kuvvetlerin ve emniyet güçlerinin sevk ve idaresi yetkileri Devrim Rehberi'nin uhdesinde toplanmıştır.

Cumhurbaşkanı, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayını almış adaylar arasından, dört yıl süreyle ve en fazla üst üste iki dönem için halk tarafından seçilir. İlk turda adaylardan herhangi biri %50'nin üzerinde oy alamazsa, en fazla oy alan iki aday ikinci turda yarışır. Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenmiş olup, Cumhurbaşkanı Ruhani, oyların %57,1'ini alarak ilk turda ve ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti'nin temel yasama organı olan İslami Danışma Meclisi seçimle işbaşına gelen 290 üyeden oluşmaktadır. Milletvekillerinin görev süresi dört yıldır. Meclis, kanunların oluşturulması ve uluslararası belgelerin onaylanması gibi görevlere sahiptir. Kabul edilen yasa tasarıları onay için Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne sunulur ve onay alındıktan sonra yasalaşır. Son İslami Danışma Meclisi seçimleri 21 Şubat 2020 tarihinde yapılmıştır.

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