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İran uçuşları iptal mi? Irak, İran, Ürdün uçuşları iptal mi?

İran uçuşları iptal mi? Irak, İran, Ürdün uçuşları iptal mi?
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İran ile İsrail arasındaki gerilim ve hava sahasının kapanması nedeniyle bu gece ile yarın Irak, İran ve Ürdün'e yapılacak İstanbul çıkışlı uçak seferleri iptal edildi. Peki, İran uçuşları iptal mi? Irak, İran, Ürdün uçuşları iptal mi?

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırıları sonrası, İstanbul'dan Irak, İran ve Ürdün'e yapılacak uçuşlar iptal edildi. Hava sahasının kapanması nedeniyle birçok uçak rotasını değiştirdi ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi. İran uçuşları iptal mi? Irak, İran, Ürdün uçuşları iptal mi?

IRAK, İRAN, ÜRDÜN UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

ran ile İsrail arasındaki gerilim ve hava sahasının kapanması nedeniyle bu gece ile yarın Irak, İran ve Ürdün'e yapılacak İstanbul çıkışlı uçak seferleri iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin bu gece ve yarın İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal oldu.

Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştiren pek çok hava yolu şirketi, iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi.

Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren yabancı hava yolu şirketlerine ait çok sayıda uçağın da İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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