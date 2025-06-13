İran uçuşları iptal mi, hava sahası kapandı mı?

İran uçuşları iptal mi, hava sahası kapandı mı?
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Orta Doğu'da artan gerilim sonrası milyonlarca yolcunun gündeminde "İran uçuşları iptal mi?" sorusu öne çıktı. İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrasında, İran hava sahasının kapatıldığı ve tüm uçuşların durdurulduğu açıklandı. Bu durum uluslararası hava trafiğinde ciddi aksamalara yol açtı.

"İran uçuşları iptal mi?" sorusu, bölgeden gelen son dakika haberleriyle birlikte yanıt buldu. İran Sivil Havacılık Kurumu, güvenlik gerekçesiyle hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını açıkladı. İran devlet televizyonu, ülke hava savunma sistemlerinin aktif olarak devreye girdiğini ve tüm sivil uçuşların geçici olarak askıya alındığını bildirdi. "İran uçuşları iptal mi?" sorusu artık kesin bir yanıtla karşılık bulmuş oldu. Peki, İran uçuşları iptal mi, hava sahası kapandı mı?

İRAN UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

AJet, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AJet de uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etti. Şirketin Lübnan seferlerinin de gündüz şartlarında icra edilmesi, Irak üst geçişinde olan Orta Doğu seferlerinin ise ilgili hava sahası kullanılmadan yapılması planlanıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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