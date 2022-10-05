Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'da düzenlenen protestolarda bir kadının saçlarını topladığı video, sosyal medyada gündem oldu. Protestolarda saçını toplayan kişinin Hadis Najafi olduğu iddia edildi. Peki, İran protestolarında saçlarını toplayan kişi Hadis Najafi mi? İran protestolarında saçlarını toplayan kişinin Hadis Najafi olduğu iddiası doğru mu? İşte detaylar…

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi dünya gündemine oturdu. Genç kadının ölümünden sonra başlayan gösteriler ve protestolar ülkeyi karıştırdı. İran'da düzenlenen protestolarda bir kadının saçlarını topladığı video, sosyal medyada gündem oldu. Protestolarda saçını toplayan kişinin Hadis Najafi olduğu iddia edildi. Peki, İran protestolarında saçlarını toplayan kişi Hadis Najafi mi? İran protestolarında saçlarını toplayan kişinin Hadis Najafi olduğu iddiası doğru mu? Detaylar haberimizde...

İRAN PROTESTOLARINDA SAÇLARINI TOPLAYAN KİŞİ HADİS NAJAFİ Mİ?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mahsa Emini derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mahsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti. Düzenlenen protestolarda bir kadının saçlarını topladığı video, sosyal medyada gündem oldu. Protestolarda saçını toplayan kişinin Hadis Najafi olduğu iddia edildi.

İRAN PROTESTOLARINDA SAÇLARINI TOPLAYAN KİŞİNİN HADİS NAJAFİ OLDUĞU İDDİASI DOĞRU MU?

Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'da düzenlenen protestolarda bir kadının saçlarını topladığı video, sosyal medyada gündem oldu. Protestolarda saçını toplayan kişinin Hadis Najafi olduğu iddia edildi. Teyit.org'un haberine göre Hadis Najafi'nin ablası Şirin Najafi, videodaki kadının kardeşi Hadis olmadığını söylediği için iddia doğru yansıtmamaktadır.