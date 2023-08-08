İran Otelciler Topluluğu, zorunlu başörtüsü kurallarına tepki gösterdi

İran Otelciler Topluluğu, zorunlu başörtüsü kurallarına uymadıkları gerekçesiyle bazı otellerin mühürlenerek kapatılmasına tepki gösterdi. Otelciler, turizm ve otel işletmeciliğinin son yıllarda ciddi krizlerle karşı karşıya kaldığını ve büyük zarar gördüklerini belirtti.

İran Otelciler Topluluğu, zorunlu başörtüsü kurallarına uymadıkları gerekçesiyle bazı otellerin mühürlenerek kapatılmasına tepki gösterdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Otelciler Topluluğu Başkanı Cemşid Hamzazade, turizm ve otel işletmeciliğinin koşullarının son yıllarda ciddi krizlerle karşı karşıya kaldığını ve büyük zarar gördüklerini söyledi.

Özellikle son zamanlarda zorunlu başörtüsü kurallarına riayet etmedikleri gerekçesiyle birçok otelin mühürlendiğini aktaran Hamzazade, "Ne yazık ki, mühürlü otellerin sayısı her geçen gün artıyor ve bu durum otel işletmecilerinin zorluklarından biri haline geldi." dedi.

Otel işletmecilerinin sorunu çözmek için Turizm Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla çeşitli toplantılar yaptığını, bu toplantılarda otelin diğer yerlerden farklı olduğunun anlatıldığını belirten Hamzazade, "Otelciler, ziyaretçilerini zorlayamaz. Elbette ziyaretçiyi kabul sırasında başörtüsü kuralına riayet etmesini isteyebilir ancak otel hizmeti 24 saattir." ifadelerini kullandı.

Hamzazade, her eyalette en az 1 otelin söz konusu gerekçeyle mühürlendiğini kaydetti.

İran'da zorunlu başörtüsü yasasına aykırı hareket ettiği tespit edilen bazı işletmelerin kapatıldığına dair haberler ülke medyasına yansımıştı.