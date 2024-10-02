NATO ihtilafların barı?çıl yollarla çözülmesini kendisine görev edinmiştir. Diplomatik girişimlerin ba?arısız olması halinde, kriz yönetimi operasyonu düzenlemek için askeri güce sahiptir. Bu operasyonlar, NATO'nun kurulu? antla?masının toplu savunma maddesine (Washington Antla?ması'nın 5. Maddesi) dayanarak veya Birle?mi? Devletler emri altında tek ba?ına yahut diger ülkeler ve uluslararası kurulu?larla i? birligi halinde gerçekle?tirilir. Peki, İran NATO üyesi mi? İran NATO'ya üye mi?

NATO NEDİR?

Üye ülkeler her gün çok çeşitli seviyelerde ve alanlarda güvenlik sorunlarına ili?kin istişareler yapmakta ve kararlar almaktadır.

"NATO kararı" 32 üye ülkeden her birinin mü?terek şekilde aldığı kararının neticesidir. Tüm kararlar oy birligiyle alınmaktadır.

Her gün yüzlerce resmi görevli (sivil veya askeri uzman olarak) gerektiginde ulusal delegasyonlarla ve NATO genel merkezi çalı?anlarıyla i? birligi halinde bilgi alı?veri?inde bulunmak, düşüncelerini paylaşmak ve kararların hazırlanmasına yardım etmek üzere NATO genel merkezine gelmektedir.

NATO ÜYESİ DEVLETLER:

Almanya (1955)

Amerika Birleşik Devletleri (1949)

Arnavutluk (2009)

Belçika (1949)

Birle?ik Krallık (1949)

Bulgaristan (2004)

ÇEKYA (1999)

Danimarka (1949)

Estonya (2004)

FİNLANDİYA (2023)

Fransa (1949)

Hırvatistan (2009)

Hollanda (1949)

İspanya (1982)

İSVEÇ (2024)

İtalya (1949)

İzlanda (1949)

Kanada (1949)

Karadag (2017)

Kuzey Makedonya (2020)

Letonya (2004)

Litvanya (2004)

Lüksemburg (1949)

Macaristan (1999)

Norveç (1949)

Polonya (1999)

Portekiz (1949)

Romanya (2004)

Slovakya (2004)

Slovenya (2004)

Türkiye (1952)

Yunanistan (1952)