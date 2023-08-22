İran Khodro, Rusya'ya yılda 20.000 adet otomobil ihraç etmeyi hedefliyor

TAHRAN, 22 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın önde gelen otomobil üreticisi İran Khodro Endüstri Grubu, Rusya'ya yılda 20.000 adet Tara marka sedan otomobil ihraç etmeyi hedefliyor.

Şirketin CEO'su Alimardan Azimi Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'da başlayan ve 24 Ağustos tarihine kadar sürecek olan 2023 MIMS Automobility Moskova Fuarı'nın ilk gününde İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya verdiği söyleşide söz konusu açıklamayı yaptı.

Azimi, Rusların Tara marka sedan araçlara büyük ilgi gösterdiği dikkate alınacak olursa ihracat hedefinin tutturulmasının gayet mümkün olduğunu söyledi.

Azimi, şirketin Rusya'daki ticari ortağına 120 adet Tara marka sedan araç teslim ettiğini kaydetti.

İran'ın geçmişte Rusya'ya 11.000 adet Samand marka sedan araç ihraç ettiğini hatırlatan CEO, otomobilin Rus pazarında beğenilmesine karşın yetersiz yedek parça ve satış sonrası servis gibi sorunlar yüzünden ihracatın azaldığını belirtti.

IRNA'ya göre otomobil fuarına aralarında otomobil ve yedek parça üreticilerinin bulunduğu 32 İranlı şirket katılıyor.

İran, geçen yıl Kasım ayında Rusya ile otomobil ihracatına yönelik bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre mutabakat zaptının 300 milyon ABD doları değerinde olduğu tahmin ediliyor.

İran aynı zamanda Venezuela, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan gibi diğer ülkelere de otomobil ihraç ediyor.