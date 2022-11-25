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İran Kalecisi kim? İran milli takım teknik direktörü kim?

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İran Kalecisi kim? İran milli takım teknik direktörü kim?

Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan İran - Galler maçının yaklaşması ile birlikte İran Kalecisi kim? Sorusu ve İran milli takım teknik direktörü kim? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, İran Kalecisi kim? İran milli takım teknik direktörü kim?

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Sporseverler tarafından 24 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, 24 Kasım İran - Galler Dünya Kupası maçında İran Kalecisi kim? Sorusu, maça saatler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer soru ise İran milli takım teknik direktörü kim? Sorusu oluyor. Peki, İran Kalecisi kim? İran milli takım teknik direktörü kim?

İRAN KALECİSİ KİM?

İran'ın kalecileri arasında Amir Abedzadeh, Alireza Beiranvand, Hossein Hosseini,Payam Niazmand yer alıyor.

İRAN MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Carlos Manuel Brito Leal Queiroz, Portekizli eski futbolcu ve İran millî futbol takımının teknik direktörüdür. 1989 ve 1991'de Portekiz genç millî takımını Dünya Şampiyonu yapmıştır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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