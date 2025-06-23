Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. İran- İsrail savaşında son durum nedir sorusu, küresel güvenlik gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. İsrail'in hava saldırıları ve İran'ın füze misillemeleri karşılıklı tırmanırken, dünya kamuoyu da gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, İran- İsrail savaşında son durum nedir?

İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

23 Haziran 2025 itibarıyla İsrail, İran'ın nükleer ve füze altyapısını hedef alan "Operation Rising Lion" isimli geniş çaplı bir hava operasyonu yürütüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran'daki askeri hedeflerin büyük bölümü etkisiz hâle getirildi, amacımıza yaklaştık" açıklamasında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın uzun menzilli füze sistemlerinin üçte birinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. İran-İsrail savaşında son durum nedir sorusuna cevap arayanlar için bu açıklama, İsrail'in askeri üstünlüğünü öne çıkaran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İran ise İsrail şehirlerini hedef alan balistik füze ve drone saldırılarına devam ediyor. Özellikle Tel Aviv ve Hayfa'ya yönelik saldırılar, sivillerin de zarar gördüğü olaylara neden oldu. Son olarak Beersheba'daki bir hastaneye füze isabet etti, 50'ye yakın kişi yaralandı.

ABD, İsrail'e destek vererek İran'daki nükleer tesislerin bombalanmasına hava gücüyle katkı sağladı. B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan bu operasyonlar sonrası ABD Başkanı Trump, "Görev başarıyla tamamlandı" açıklamasını yaptı.