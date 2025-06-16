İran İsrail savaşında son durum nedir 16 Haziran? İsrail'e kaç füze atıldı?

İran İsrail savaşında son durum, özellikle Tel Aviv ve Tahran'da yaşanan saldırılarla daha da kritik bir hâl aldı. İsrail'e düzenlenen füze saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı şekilde İran topraklarına yapılan hava operasyonları da yüksek sayıda kayıpla sonuçlandı. Peki, İran İsrail savaşında son durum nedir 16 Haziran? İşte detaylar...

İRAN İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

İsabet eden füzelerin ardından patlamalar yaşanırken enkaz altında kalanlar için Kızıl Davut Yıldızı ekipleri arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Enkaz altından çıkarılan çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, İsrail Ordusu vatandaşların cep telefonlarına sığınaklardan çıkmamaları yönünde bildirimler gönderdiğini belirtti.

PEZEŞKİYAN'DAN ULUSAL BİRLİK ÇAĞRISI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin Meclis'te açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan "Düşman bizi ve milleti döverek, öldürerek ve suikast düzenleyerek sahneden uzaklaştıramaz. Çünkü bayrağı düşen her kahraman için, bayrağı devralacak ve bu korkakların işlediği zulme, adaletsizliğe, suça ve ihanete karşı duracak yüzlerce başka kahraman vardır" dedi.

"BİZ NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ"

İranlıların saldırgan olmadığını ve hükümetinin ABD ile nükleer program konusunda müzakere ettiğini belirten Pezeşkiyan "Biz nükleer silah peşinde değiliz. Bizim bu tür silahlara sahip olma gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

HALKA "SIĞINAKLARA GİRİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı. Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette de saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu saldırıdan bir süre sonra yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucunda vatandaşların sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu. İç Cephe Komutanlığı, korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiğini bildirdi.

NETANYAHU: SAVAŞIN SONUNDA İRAN'DA REJİM DEĞİŞEBİLİR

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların rejim değişikliğine neden olabileceğini söyledi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Tahran yanıyor. Görevi tamamlamakta kararlıyız. İsrail'in İran liderliğini hedef alan saldırıları, İran'da rejim değişikliğini mümkün kılabilir. İstihbaratımız İran'ın Husiler'e nükleer silah aktarmak istediğini gösteriyor. Şimdi de Tahran'daki Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanını ve yardımcısını öldürdük.

İran halkı şimdi isyan edip etmeyeceğine karar verecek. İsfahan reaktörünü imha ettik, o tesis olmadan nükleer silah geliştirmeleri imkansız. Nükleer programı ve balistik füzelerinden kaynaklanan İran'ın çifte tehdidini ortadan kaldırma misyonumuzu sürdüreceğiz."