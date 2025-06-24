İran İsrail ateşkes şartları, sadece bölgedeki askeri dengeleri değil, küresel enerji piyasalarını da etkileyebilecek nitelikte. Peki, İran İsrail ateşkes şartları neler, hangi koşullarda bu süreç hayata geçirilecek? İşte detaylar...

TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İsrail-İran ateşkesinin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini söyledi. Trump, NBC News kanalına telefon görüşmesi yoluyla verdiği röportajda, İsrail ve İran arası çatışmalar nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Durumun daha da kötüye giderek "tüm Orta Doğu'yu yerle bir edebileceğini" savunan Trump, iki ülke arası varılan ateşkesin önemine dikkati çekti. Trump, "Amerika için harika bir gün. Orta Doğu için harika bir gün. İşi bitirebildiğim için çok mutluyum." diye konuştu. Ateşkesin süresine yönelik sorulan soruya Trump, "(İsrail-İran arası) Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek." ifadesini kullandı.

İki ülke arası çatışmaların "tamamen bittiğini" ifade eden Trump, İsrail ile İran'ın "bir daha asla birbirlerine ateş açacaklarına inanmadığını" dile getirdi. ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenlemişti. Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini açıklamıştı.

İRAN: ''ATEŞKESE DAİR BİR ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL''

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi. Erakçi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Bakan, "Şu an itibarıyla herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşma söz konusu değil. Ancak, İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını en geç sabah 04.00'e kadar durdurursa, bu saatten sonra yanıtımızı sürdürme niyetimiz yoktur. İran'ın defalarca açıkça belirttiği gibi, savaşı başlatan İran değil, İsrail olmuştur." ifadelerini kullandı. Erakçi, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini belirtti.