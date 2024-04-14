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İran'ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görülmeye başladı

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İran'ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görülmeye başladı

HAKKARİ - Akşam saatlerinde İran'ın İsrail üzerine başlattığı İHA ve füze saldırıları Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Esendere Beldesi'nin üzerinden geçerken görüntülendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti. İran devleti tarafından başlatılan İHA saldırıları yoğunlaşırken, İran devletine yakın olan Yüksekova İlçesinde ve Esendere Beldesi'nin semalarında görülmeye başladı. Yoğun bir şekilde ilçe üzerinden İsrail tarafına geçen İHA ve füzeler, vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Yüksekova Esendere Hakkari İsrail İran Güvenlik Uluslararası İlişkiler Genel Politika Dünya Güncel Haberler

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