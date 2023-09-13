İran hangi yarım kürede? İran'ın konumu ve harita bilgisi

İran, Orta Doğu'da bulunan büyük ve tarihi bir ülkedir. Konumu nedeniyle hem Kuzey Yarımküre'de hem de Batı Yarımküre'de yer alır. Ülke, Türkiye, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Pakistan ve Afganistan ile sınır komşusudur. İran'ın iklimi genellikle çöl iklimi etkisindedir fakat dağlık alanlar, çöller ve kıyı bölgeleri de bulunmaktadır. İran'ın haritası da bu coğrafi özellikleri göstermektedir. Bu yazı, İran'ın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmaktadır.

İran, Orta Doğu'da yer alan büyük ve tarihi bir ülkedir. Ancak, hala birçok kişi için "İran hangi yarım kürede?" ve "İran nerede?" gibi temel soruların yanıtları net değildir. Bu makalede, İran'ın konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

İRAN NEREDE?

İran, Türkiye, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Pakistan ve Afganistan ile sınır komşusu olan bir ülkedir. Ülkenin kuzey sınırı Karadeniz ve Hazar Denizi'ne, güney sınırı ise Basra Körfezi'ne kıyı yapar. Başkenti Tahran, İran'ın merkezine yakın bir konumda yer alır.

İRAN HANGİ YARIM KÜREDE?

İran, Hem Kuzey Yarımküre'de hem de Batı Yarımküre'de yer almaktadır. Bu durum, İran'ın iklimini ve mevsimlerini farklı yarımkürelerde yaşadıkları gibi etkiler. İran'ın iklimi büyük ölçüde çöl iklimi etkisindedir, ancak ülkenin farklı bölgelerinde dağlık alanlar, çöller ve kıyı bölgeleri bulunur.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

İran'ın haritası, dağlar, çöller, nehirler ve kıyı bölgeleri gibi coğrafi özellikleri içerir. Elburz Dağları, ülkenin kuzeyini saran önemli bir dağ sırasıdır ve en yüksek noktası Damavand Dağı'dır. Ayrıca, İran'ın güneybatısında Basra Körfezi ve İran Körfezi'ne kıyısı bulunur.

İran, Orta Doğu'nun büyük ve etkileyici bir ülkesidir. Hem Kuzey Yarımküre'de hem de Batı Yarımküre'de yer alması, İran'ın iklimini ve mevsimlerini bu yarımküre standartlarına göre deneyimlemesini sağlar. Bu yazı, İran'ın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.