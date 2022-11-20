İran hangi grupta? Dünya Kupası'nda İran'ın rakipleri kimler? İran'ın Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda İran'ın grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, İran hangi grupta? Dünya Kupası'nda İran'ın rakipleri kimler? İran'ın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, İran'ın Dünya Kupası grubu!