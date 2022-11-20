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İran hangi grupta? Dünya Kupası'nda İran'ın rakipleri kimler? İran'ın Dünya Kupası grubu!

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İran hangi grupta? Dünya Kupası'nda İran'ın rakipleri kimler? İran'ın Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda İran'ın grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, İran hangi grupta? Dünya Kupası'nda İran'ın rakipleri kimler? İran'ın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, İran'ın Dünya Kupası grubu!

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İran'ın Dünya Kupası grubu! Dünya Kupası'nda İran'ın grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, İran hangi grupta? Dünya Kupası'nda İran'ın rakipleri kimler? İran'ın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, İran'ın Dünya Kupası grubu haberimizde...

İRAN'IN 2022 DÜNYA KUPASI GRUBU

Dünya Kupası'nda A grubunda yer alan İran'ın gruptaki rakipleri İngiltere, ABD ve Galler'dir. İran 2022 Dünya Kupası'na CONMEBOL elemeleri 4.sü olarak katılmıştır.

İran hangi grupta? Dünya Kupası'nda İran'ın rakipleri kimler? İran'ın Dünya Kupası grubu!Dünya Kupası B grubu

2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

  • A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
  • B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
  • C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
  • D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
  • E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
  • F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
  • G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

İRAN MİLLİ TAKIM KADROSU

İran 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleciler: Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Amir Abedzadeh, Hossein Hosseini

Savunma: Sadegh Moharrami, Ehsan Hajsafi, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini, Abolfazl Jalali, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani

Orta saha ve Forvetler: Saeid Ezatolahi, Vahid Amiri, Saman Ghoddos, Ahmad Nourollahi, Ali Karimi, Rouzbeh Cheshmi Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi, Karim Ansarifard, Mehdi Torabi, Ali Gholizadeh, Sardar Azmoun

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?

  • Katar: Ev sahibi
  • Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
  • Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
  • Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
  • Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
  • Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
  • Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
  • Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
  • İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
  • İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
  • İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
  • Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
  • Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
  • İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
  • Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
  • Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
  • Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
  • Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
  • Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
  • Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
  • Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
  • Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
  • Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
  • ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
  • Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
  • Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
  • Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı
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