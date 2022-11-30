Dünya Kupası 2022'de son 16'ya kalan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Bugün B grubunun son maçları oynandı. Futbol severler, İran elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda? İran 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, son 16'ya kalamadı mı? merak ediyor. Peki, İran turnuvadan elendi mi? İşte detaylar...

İran elendi mi? İran son 16'da mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İran elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda?

İRAN ELENDİ Mİ, SON 16'YA KALAMADI MI?

Bugün İran, ABD'ye 1-0 yenildi ve grubu 3. sırada tamamladı. İran B grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu sonuçlara göre İran turnuvaya veda etmiş oldu.

2022 DÜNYA KUPASI B GRUBU PUAN DURUMU

İngiltere : 7 puan

ABD : 5 puan

İran : 3 puan

Galler : 1 puan

Bu sonuçlara göre İran ve Galler turnuvaya veda ediyor.